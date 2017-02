Poule & Poulette opent nieuwe vestiging op Prins Boudewijnlaan

Wilrijk / Edegem - Kippenspeciaalzaak Poule & Poulette opent in maart een nieuwe shop op de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk. “Na een shop in Brasschaat en twee restaurants in Antwerpen, is het tijd om ons op de zuidrand te richten.”

Ruim vier jaar geleden gaven Frederik Goossens en Inne Vangeel hun traiteurszaak in Schilde op om een gespecialiseerde kippenzaak uit de grond te stampen. Samen met vennoot Filip Van Hoeck kwamen ze tot Poule & Poulette. Een zaak waar verse kip op artisanale wijze wordt bereid. Naast de kippen zelf hebben klanten ook keuze uit allerlei bijgerechten.

Zuidrand veroveren

Na een shop in Brasschaat opende Poule & Poulette twee restaurants in Antwerpen: aan de Sint-Jansvliet en op de Marnixplaats. Met een shop op de Prins Boudewijnlaan wil de kippenzaak ook de Antwerpse zuidrand veroveren. “We hadden dit pand drie jaar geleden al op het oog, maar toen was een kapper ons voor”, zegt Frederik. “Nu wilden we deze locatie niet meer laten schieten. Het is een open hoekpand met veel visibiliteit, op een strategische ligging waar veel volk passeert. Wij willen hen overtuigen om te stoppen voor een lekkere en gezonde kwaliteitskip.”

De Wilrijkse winkel opent in maart de deuren, maar de zaakvoerders willen zich niet vastpinnen op een datum. “Sinds we de nieuwe locatie bekendmaakten, werden we overladen met positieve reacties”, zegt Goossens. In de toekomst wil Poule & Poulette verder uitbreiden. “In het zuiden van Antwerpen willen we doortrekken naar Mechelen en Lier, in het noorden lonken we richting Nederland.”

De nieuwe shop zal, op maandag na, alle dagen open zijn vanaf 11u met sluiting om 18.30u, in het weekend om 17u.