Antwerpen 2060 - In de Duboisstraat in Antwerpen is donderdagmorgen brand gesticht in een brievenbus.

Omdat er heel wat reclameblaadjes in de brievenbus staken, ontstond er veel rook. Er was ook heel wat roetschade in het gebouw, dat eerder al onbewoonbaar verklaard was.

Op het moment van de brand was er niemand aanwezig in het gebouw.