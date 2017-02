Is paardenbeul van Limburg terug? Weer paard verminkt met scherp voorwerp

Eigenaar Bernard Derwa is er het hart van in. Het veulen heeft een grote wonde van 30 centimeter aan het been. “Wie doet nu zoiets? Ik heb geen vijanden.” Foto: vrs

Sint-Truiden - Een dierenbeul heeft een veulen in een stal in Sint-Truiden ernstig verwond. Eigenaar Bernard Derwa (68) kon zijn ogen niet geloven toen hij zijn paard dinsdagochtend onder het bloed vond. “Ik ben er kapot van”, zegt hij. Of het om dezelfde dader gaat die eerder al in de streek heeft toegeslagen, is niet duidelijk. “Ik hoop nu echt dat het veulen het haalt, dat is het belangrijkste.”

Bernard koestert zijn paarden als kinderen en hij was gisteren nog altijd erg aangeslagen na wat er zich, wellicht maandagnacht, heeft afgespeeld in een van zijn stallen in Sint-Truiden. “Dit is echt gruwelijk en barbaars, een andere omschrijving heb ik niet. Al veertig jaar staan er paarden in die stallen, nog nooit maakte ik zoiets mee. Er is geen enkel scherp voorwerp waar ze zich aan kunnen verwonden”, zegt Bernard. “Het dier moet echt afgezien hebben. Ik heb acht paarden. De beul koos het kleinste eruit, een levend wezen dat zich niet kon verweren.”

Pezen geraakt

De stallen in de buurt van de Diestersteenweg liggen een aardig eind van de huizen en de dader kon dan ook ongestoord zijn gang gaan. De eigenaar verwittigde dinsdagochtend onmiddellijk de veearts. “Ook die stelde vast dat het niet om een ongeluk gaat. We hebben het 12 maanden oude veulen dan naar dierenkliniek EquiTom in Lummen gebracht.” De gerenommeerde paardenchirurg Tom Mariën is er ook van overtuigd dat het niet om een accidentele kwetsuur gaat. “Dat staat voor mij vast. Ik heb het paard ondertussen geopereerd, zo’n drie uur lang”, zegt de specialist die nog al mishandelde paarden verzorgde.

Het dier heeft een grote snede van zo’n dertig centimeter in het been. “Ook de pezen zijn geraakt. Het paard is nog altijd kritiek en het is erg getraumatiseerd. Het laat nauwelijks mensen in zijn buurt toe”, aldus Mariën. “De eigenaar heeft al jarenlang paarden die in de beste omstandigheden worden verzorgd. Voorwerpen die zo’n wonde kunnen veroorzaken, zijn er niet in de stal.”

Buurtonderzoek

Het is nog maar een tweetal weken geleden dat een dierenbeul in het Antwerpse Massenhoven een paard zwaar verminkte. Al bijna acht jaar lang, sinds 2009, duiken nieuwsberichten op over een paardenbeul die vooral in Belgisch Limburg en in Nederland opereert.

Bij de politiezone Sint-Truiden/Nieuwerkerken wordt voorzichtig gereageerd, vooral in het belang van het onderzoek. “Ik kan bevestigen dat de eigenaar een klacht heeft ingediend. We hebben een proces-verbaal opgesteld en er is ook een buurtonderzoek aan de gang”, zegt korpschef Steve Provost.