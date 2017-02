Pieter Aspe klimt uit het dal: “Ik moet mijn werk afmaken, voor Bernadette”

Na enkele donkere maanden probeert ­Pieter Aspe (63) de draad op te pikken. Verteerd is het overlijden van zijn Bernadette nog lang niet, maar het schrijven van de laatste ‘Van In’ moet voor zin en afleiding in zijn leven zorgen. “We hadden het samen gepland. Ze zou de eerste zijn die me het zou verwijten mocht ik het niet doen.”

Een frisse Omer, een sigaret, een café in zijn geliefde Franchommelaan in Blankenberge. En een nieuw boek in de pijplijn. “Nummer 40, en tegelijk de laatste Van In”, zegt Pieter Aspe (63) vastberaden. ...