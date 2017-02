Vrouw van Jamie Oliver praat voor het eerst over miskraam

In het verleden praatte Jools Oliver al meermaals openlijk over haar vruchtbaarheidsproblemen, maar nu blijkt dat ze ook ooit een miskraam heeft gekregen. Dat heeft de vrouw van Jamie Oliver onthuld naar aanleiding van de productlancering van haar kindercollectie voor het goede doel. De moeder van vijf meldde meteen ook nog dat een zesde kind wat haar betreft meer dan welkom is.

Jools Oliver (41) lanceert volgende week een kindercollectie ten voordele van het goede doel en naar aanleiding van de productlancering deed de vrouw van Jamie Oliver een aantal persoonlijke uitspraken over haar gezinsleven. Hoewel ze er nooit een geheim van maakte dat het haar heel wat moeite heeft gekost om een allereerste keer zwanger te worden, sprak Jools Oliver voor de allereerste keer over haar miskraam.

"Ik kreeg een miskraam toen ik drie maanden zwanger was. Daarna is het onmogelijk om nog te genieten van die eerste periode van de zwangerschap als je opnieuw zwanger bent geworden, omdat je bezorgdheid alles overheerst," vertelde Jools Oliver, die naliet te vertellen wanneer haar miskraam precies had plaatsgevonden. Zij en Jamie delen vijf kinderen: Poppy Honey (14), Daisy Boo (13), Petal Blossom (7), Buddy Bear (6) en River Rocket (0,6).

Jools beviel zes maanden geleden van de jongste telg van het gezin, maar lijkt voorlopig nog niet van ophouden te weten. "Ik zal nooit echt finaal een lijn trekken onder onze gezinsuitbreiding. River is nu zes maanden oud, we hebben de moeilijkste slapeloze nachten dus al achter de rug. En hoewel ik steeds ouder word, zou ik het zeker allemaal met veel plezier opnieuw doen. Ik denk dat het voor Jamie wel volstaat, maar je weet maar nooit."