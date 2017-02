Winterprik duurt nog tot zondag

Brussel - Na de iets warmere dagen is het buiten weer gevoelig kouder geworden. De winterprik houdt ook de komende dagen nog aan.

Over het westen en voor een deel in het centrum is het donderdag nog geruime tijd grijs en nevelig met kans op wat lichte neerslag. Die neerslag kan lokaal wat winters zijn. Dat meldt het KMI. In het oosten zijn opklaringen, maar er is ook veel hoge bewolking. De mist die op sommige plaatsen hangt, kan lokaal aanvriezen. Het wordt wel overal droog in de loop van de dag, met een afwisseling van opklaringen en wolken. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 4 graden in het zuidwesten.

In de nacht van donderdag op vrijdag blijft het overwegend droog met wolken en opklaringen. De koude minima liggen tussen -3 en -8 graden. De wind waait zwak tot matig uit noordoostelijke richtingen.

Vrijdag krijgen we opklaringen en meestal middelhoge wolkenvelden. Het blijft overwegend droog, al kan er hier en daar wat lichte winterse neerslag vallen. Het is fris met temperaturen rond -1 in de Ardennen, +1 in het centrum en +3 graden in het uiterste zuiden van het land.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met kans op buitjes, vooral aan de kust en in het oosten van het land. In de avond en nacht kunnen die buien een winters karakter krijgen. ‘s Nachts blijft het op de meeste plaatsen licht vriezen. Vanaf zondag zou het geleidelijk zonniger en zachter beginnen worden. Zondag krijgen we maxima van 5 of 6 graden.