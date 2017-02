“Om acht uur ’s avonds stond de dansvloer al helemaal vol”

Bornem - Dancing Baccara was jaren geleden een van de zeven dancings in Bornem. Dat de discotheek zich in een kelder met gewelven bevond, maakte het allemaal des te specialer. “Iedereen amuseerde zich rot”, zegt de voormalige uitbater Leo Riské.

Leo Riské (70) begon in 1974 als uitbater van café en feestzaal De Nieuwe Roos in de Kapelstraat. “Naast het café stond nog een huisje en de kelder deed eigenlijk dienst als opslagruimte voor de drank. Toen ik een nieuwe koelinstallatie in die kelder wou installeren, heb ik een muur uitgebroken. Wat ik toen nog niet wist, was dat er een gigantische kelder onder het café stak. Later bleek die wel 50 meter diep te zijn en door te lopen tot waar nu het Aldi-warenhuis staat”, zegt Leo. “In die kelder ben ik dan eind 1974 gestart met mijn eigen dancing. Dancing Baccara. Pas op, we hebben de kelder nooit volledig gebruikt. De eigenlijke dancing was maar een derde van die 50 meter, maar dat stuk is wel volledig gezandstraald. De muren bleken zelfs met roggemeel gebouwd te zijn. In het cement zag je, als je goed keek, graankorreltjes zitten.”

In de Bornemse dancing werden verschillende stijlen van muziek gedraaid. “Al die jaren werkte ik met vijf dj’s die echt een vaste waarde waren in de Baccara. De zaak werd vooral populair omdat er veel popcorn werd gedraaid. Ik weet nog dat we destijds op zaterdagnamiddag naar de platenwinkel in Antwerpen reden om daar de nieuwste singles, lp’s en maxi-singles te gaan kopen. Ik wou mee zijn met de nieuwste trends en ook speciale dingetjes in mijn collectie hebben. In Antwerpen verkochten ze ook popcornmuziek. Naast popcorn werd er bij mij ook soul en disco gedraaid.”

In de jaren 70 was Bornem een echte uitgaansgemeente. “Op een bepaald ogenblik waren er een zevental danscafés en discotheken. Naast de Baccara werd er ook gefeest in dancing Bietoe, bij De Roeck, in café Evergreen, bij Willy’s Moustache – toen nog op de Rijksweg in Bornem, in de Kluis, wat later een hotel werd – en bij dancing Mac Duff op Klein Mechelen. De jongeren van toen deden op vrijdag en zaterdag vaak hun ronde van danscafé naar danscafé.”

Op 18 maart wordt er een reüniefuif van de Baccara georganiseerd. Die vindt plaats in zaal de Hopschuur, tegenover het vroegere gebouw van de dancing. “Eigenlijk is dat allemaal heel toevallig gekomen. We zaten met een aantal klanten van toen samen en begonnen de verhalen van vroeger weer boven te halen. Toen is het idee gegroeid om eens een fuif te organiseren met de muziek die vroeger in de Baccara werd gedraaid. Omdat ik het draaien nog niet verleerd ben, speel ik die avond dj. Ook de andere dj’s komen langs. Niet om te draaien, maar gewoon om de sfeer nog eens op te snuiven. Leo tapt, net zoals vroeger, pintjes”, licht Gunter De Decker toe. “Leo was dolblij toen we naar hem stapten met ons idee. Hij reageerde zelfs bijzonder emotioneel en hapte meteen toe om mee te werken.”