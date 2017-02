Nieuw kerkhof komt vlak bij Kinderboerderij

Op deze site in de Barelstraat komt tegen begin volgend jaar het nieuwe kerkhof, recht over de Kinderboerderij. Foto: Joris Herregods

Bornem - Er komt een nieuw kerkhof in Bornem. De oude begraafplaats ligt zo goed als helemaal vol en daarom is er gezocht naar een locatie voor een nieuw kerkhof. Dat is een terrein in de Barelstraat geworden.

Veel ruimte is er niet meer op het huidige kerkhof op de Sint-Amandsesteenweg. Sinds vorig jaar was de gemeente aan het uitkijken naar een nieuwe locatie. “Een eerste plan was om het kerkhof door te trekken naar de abdijtuin, maar dat bleek onmogelijk omdat de tuin beschermd is. Dus moesten we wel een nieuwe plaats zoeken. Dat is een terrein geworden in de Barelstraat, tussen de Kinderboerderij en het Fort van Bornem”, zegt burgemeester Luc De boeck (CD&V).

Het volledige terrein waarvan sprake is, is iets groter dan vijf hectare. Daarvan wordt 2,36 hectare gebruikt. “Er komt onder meer een parking van 2.000 vierkante meter, ongeveer 10.000 vierkante meter grond waar kan begraven worden, bijna 2.500 vierkante meter aan urnevelden, 1.000 vierkante meter strooiweide, een gebouwtje waar afscheid kan genomen worden van de overledene, zonder dat er diensten kunnen worden georganiseerd. Daar kunnen bezoekers dan ook naar het toilet gaan. Er komt ook een columbarium van ruim 300 vierkante meter.”

Het nieuwe kerkhof wordt omgeven door planten, bomen en struiken zodat omwonenden vanuit hun woningen geen zicht hebben op de begraafplaats.

“We hopen in de loop van dit jaar het dossier helemaal rond te hebben zodat we uiterlijk begin volgend jaar het nieuwe kerkhof in gebruik kunnen nemen. Met het nieuwe kerkhof hopen we om over voldoende begraafplaatsen te beschikken voor de komende dertig jaar”, zegt de burgemeester.

Het kerkhof aan de Sint-Amandsesteenweg verdwijnt niet. Het wordt zelfs helemaal opgesmukt en zal een funerair erepark worden.”