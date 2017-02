Op dit moment in de week heb je het meeste kans op een ongeval

Vrijdagavond, 17 uur. Dan kan je beter niet in je auto zitten. Op dat moment gebeuren de meeste ongevallen met gewonden en doden in België. Dat blijkt uit een analyse van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), dat 40.303 zware ongevallen uit 2015 onder de loep nam. Nog opvallend: de zomermaanden houden het meeste risico in op de weg.