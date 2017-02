“Politie houdt beter toezicht op betalend parkeren dan parkeerbedrijf”

In Turnhout betaalt haast iedereen braaf een parkeerticket. In Herentals is dat veel minder het geval. Foto: BERT DE DEKEN

Herentals - HNB-raadslid Dirk Van Thielen meent dat de stad veel geld misloopt door een laks toezicht op parkeren. “Bovendien jagen langparkeerders die ongestraft niet betalen de gewone klanten weg die met de auto komen winkelen.”

In Herentals betaalt een flink deel van de automobilisten geen parkeerticket, omdat ze de pakkans door parkeerwachters van de stad laag achten. Af en toe geeft de politie er een lap op met doorgedreven controles. “Tweemaal per jaar zo’n actie doen, is te weinig”, vindt Van Thielen, die in Herentals drie soorten parkeerder herkent: “Ten eerste diegenen die de hele dag op een parkeerplaats blijven staan, zonder controle en zonder te betalen. Ten tweede diegenen die met hun auto zo dicht mogelijk tegen de winkels willen parkeren, maar daar niet in slagen, omdat nummer 1 in de weg staat. En ten derde een combinatie van 1 en 2: mensen die met de wagen naar het centrum komen en snel een winkel willen binnen springen, maar ook niet betalen als ze een parkeerplaats vinden. Ik pleit voor het inschakelen van een parkeerbedrijf voor de controles.”

Burgemeester Jan Peeters (sp.a) wil daar niet van horen: “Een parkeerbedrijf is duur. Kijk naar Turnhout, daar komen ze ervan terug en nemen het zelf weer in handen via de politie. Dan heb je meteen ook meer blauw op straat.”

Jan Peeters had de cijfers inzake parkeerbonnen in Turnhout, Geel, Mol en Herentals opgesnord voor het jaar 2015. “In Geel werden dat jaar 608 vaststellingen inzake stilstaan en parkeren gedaan. In Mol waren het er 1.241, in Turnhout amper 174 en in Herentals 2.011. Voor Herentals is dat cijfer een verdubbeling ten opzichte van 2010. De stelling dat de politie zijn werk niet doet, is dus fout. Ons systeem in Herentals werkt. Wij verbaliseren meer dan andere centrumsteden.” Dirk Van Thielen is niet overtuigd: “In Herentals kun je nog altijd een hele week gratis parkeren.”