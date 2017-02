Boetiek Dany-May legt de boeken neer

Brasschaat - De vier vestigingen van kledingwinkel Dany-May, verspreid over Brasschaat, Schilde en Antwerpen, zijn al een week gesloten. De luxeboetiek vroeg het faillissement aan.

Met de verkoop van luxemerken als Jimmy Choo, Moschino en Balmain was Dany-May meer dan dertig jaar lang een gevestigde waarde. Het eerste filiaal opende al in 1979 op de Teniersplaats. Om de aangekondigde wegenwerken aan de Leien voor te zijn, trok Dany-May naar de ­Quellinstraat. Maak ook daar bleek de winkel niet voldoende bereikbaar voor de klanten.

Acht ontslagen

Eind vorig jaar nog kondigde zaakvoerder Terrence De Witte aan dat Dany-May volledig zou verdwijnen uit de stad en een nieuw filiaal zou openen in ­Brasschaat. “Ondertussen had Dany-May nog een vestiging in Brasschaat, Schilde en twee in Antwerpen (Hopland en ­Quellinstraat, red.), waaronder een mannenboetiek”, weet Jean ­Hendrickx, de curator die is aangesteld om het faillissement af te handelen. “De vestigingen zijn sinds 31 januari gesloten en alle acht personeelsleden zijn ontslagen. Het faillissement is het gevolg van een combinatie van wegenwerken, de algemene crisis en terreurdreiging. Momenteel worden volgende stappen nog bekeken. Of we op zoek gaan naar een overnemer is nog onduidelijk. Ook een winkelverkoop met een uitverkoop of grote kortingen voor de resterende stuks is nog een optie.”