Verwijderen IJzerlaanbrug en wegenwerken leiden tot sluiting van café Welkom

Antwerpen 2060 - Anita Van Laeken is op zoek naar een overnemer voor café Welkom, een authentiek schipperscafé in de Damwijk. Wegenwerken aan de Noorderlijn en de moeilijke verbinding met Merksem maken het volgens de uitbaatster onmogelijk om verder te gaan.

“Ik zit op een eiland momenteel”, zegt uitbaatster Anita Van Laeken (52). Café Welkom ligt vlak aan de Slachthuislaan en het kruispunt met de IJzerlaan waar momenteel wegenwerken aan de Noorderlijn verschillende invalswegen blokkeren. “Eind november werd ook de IJzerlaanbrug, die Merksem met de stad verbindt, afgebroken en de fietsersbrug die in de plaats komt, is nog niet klaar voor gebruik. Ik heb veel klanten uit Merksem of Schoten die met de wagen komen. Zij zien het niet zitten om een uur in de file te staan. Nu de IJzerlaanbrug weg is, moeten ze langs het Sportpaleis of de Noorderlaan rijden en daar is het vaak aanschuiven. Ik zie mijn klantenbestand sinds het begin van de werken in dalende lijn gaan.”

Ook de Slachthuissite wordt op termijn aangepakt. “Dan wordt er opnieuw gewerkt. Uiteindelijk zal dat beter zijn voor de wijk, maar al die werken overbruggen is voor het café onmogelijk. Ik betaal 1.600 euro huur per maand, dat hou ik niet vol.”

Ook de invoer van de lage-emissiezone begin deze maand speelt volgens Anita mee. Anita gaat nu op zoek naar een uitbater, maar dat blijkt niet zo gemakkelijk.