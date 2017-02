Nog geen doorbraak in zaak ‘Putdekselmoord’ in Gierle

Brecht / Lille - De beide verdachten van de moord op Paul Boeye (51) op een boerderij in Gierle (Lille) zijn gisteren afzonderlijk van elkaar verhoord. Dat heeft vermoedelijk niet tot een doorbraak geleid.

Varkenskweker Jef V.O. (56) en zijn zoon Marnik (20) werden zondag door de onderzoeksrechter in Turnhout aangehouden op verdenking van moord op hun huisbaas Paul Boeye.

De bio-ingenieur uit Sint-Lenaarts (Brecht) was een dag eerder dood aangetroffen in een waterput op zijn boerderij aan Rooien in Gierle. Hij verhuurde de woning en stallen aan de familie V.O.

Eerst schedel ingeslagen?

Vader en zoon beweerden dat het om een noodlottig ongeval ging. Terwijl het slachtoffer de waterpomp aan het repareren was, zou hij het betonnen deksel op zijn hoofd hebben gekregen. De autopsie bracht verwondingen aan het licht die door het putdeksel waren veroorzaakt, maar ook andere zware letsels. Mogelijk is hij eerst de schedel ingeslagen.

Jef V.O. werd gisteren in Antwerpen aan een videoverhoor onderworpen. “Mijn cliënt heeft herhaald dat het deksel per ongeluk naar beneden is gedonderd. Hij is niet geconfronteerd met de resultaten van het autopsieverslag. We kennen dus de laatste stand van het dossier niet”, zegt meester Tim Smet. “Mijn cliënt is erg aangedaan. Van de boerderij verhuisde hij naar de gevangenis. Bovendien heeft hij het drama zien gebeuren.”

Ook de zoon werd verhoord. Hij zit thuis met een enkelband. Beide verdachten verschijnen vrijdag voor de raadkamer in Turnhout. Die beslist over hun verdere aanhouding.