Piek in aantal cruiseschepen in Antwerpen

Antwerpen - Dit jaar verwacht de Antwerpse haven minstens 30 aanlopen van cruiseschepen. Dat is een pak meer dan de 24 aanlopen die Antwerpen vorig jaar mocht aanstrepen.

Het cruiseseizoen begint al op zondag 11 maart met de komst van een echte oldie: de elegante, in 1948 gebouwde en 160 meter lange Astoria. Of beter: zo heet het schip nu, na een bewogen geschiedenis waarin het al negen keer van naam veranderde. In 1956 werd het wereldnieuws toen het in dichte mist het grotere passagiersschip Andrea Doria kelderde. In 2008 werd het net niet gekaapt door Somalische piraten. En 25 jaar lang was het een DDR-staatsschip.

Vorig jaar was de Marina met 238 meter het grootste cruiseschip. Dit jaar zal de MS ­Colombus met 246 meter daar nog een schep bovenop doen. De Colombus doet Antwerpen overigens dit jaar drie keer aan. Een blikvanger wordt ook de Crystal Symphony (238 meter), die in Antwerpen uitzonderlijk van passagiers wisselt. Gevolgd door de vier jaar oude Duitse ­Europa 2, volgens Berlitz het meest luxueuze cruiseschip ter wereld.