Temperatuur verhit in ‘Temptation Island’: “Ik vind je tieten zo geil!”

Worstelen in de modder met knappe vrijgezellen, sexy kizomba dansen en verliefde vrijgezellen. Aflevering 3 van ‘Temptation Island’ belooft niet veel goeds voor de relaties van de koppels.

Niels is er niet gerust in en ziet het na dag drie al niet meer zitten. Hij hoorde namelijk in de vorige aflevering hoe vrijgezel Alex zich helemaal op zijn vriendin Rosanna wou gooien. “Ik wil naar huis man, ik heb er geen zin meer in”, klonk het bij Niels. Hij zoekt dan ook steun bij zijn vrienden, terwijl vrijgezel Alex er helemaal gerust in is dat hij Rosanna voor hem kan winnen. Die durft er zelfs zijn eigen spreekwoord voor uit te vinden...

Foto: VIJF

Merijn, de vriend van Lisa, deed aan volledige zelfonthouding, want hij feestte niet mee. Niet uit zelfbescherming zegt hij zelf, maar “omdat hij geen zin had”. “Ik mis haar zo”, blijft hij maar zeggen tegen verleidster Pommeline. “Ik zou het liefst gewoon nu een boot en een vliegtuig nemen naar huis”, zegt hij continu. Pommeline vindt het zelfs irritant: “Ik ben precies een klaagmuur.”

Herbert en Saartje trokken zich wel samen terug in zijn kamer, maar hij beweerde de volgende dag dat er niets gebeurd was. “Maar het was gewoon gezellig, ja, man”, zegt Herbert. “Wij zijn sterker dan de verleidsters dit jaar.” Maar dat duurde niet lang...

De dates

Alle mannen en vrouwen kozen voor een date met iemand waarmee ze het best opschoten. Gezellig, maar niet heel slim, want sommige van hen werden serieus op de proef gesteld. “Herbert zou wel eens de eerste kunnen zijn die gekraakt wordt”, klinkt het bij Saartje, zijn temptation.

Ook Jefferson had het meteen moeilijk tijdens de dates deze aflevering en hij besefte dat hij daardoor in nauwe schoentjes komt. Samen met Danyla danste hij kizomba, een passionele trage Afrikaanse dans. Hij had strikte regels met zijn vriendin Lize, er moest “een armlengte tussen hem en elke verleidster zijn”. Oeps.

Foto: VIJF

De avond zorgde voor nog pikante momenten, want de vrijgezellen vrouwen gingen worstelen met de mannen in de modder. De vrouwen gingen dan weer voor een elegante gala-avond. “Ik was bijna aan het hopen dat haar vriendje vreemdgaat, want ze zag er zo goed uit”, zei verleider Ken over Lize. Nadien biecht hij zelfs aan zijn vrienden op dat hij oprecht geïnteresseerd is in haar. Bloeit daar iets meer dan alleen een temptation?

Foto: VIJF

Onoprechtheid ontmaskerd!?

Verleider Alex biecht zijn gevoelens ook op aan Rosanna. Die beseft dat Niels het gesprek te zien kan krijgen en schermt haar microfoon af, terwijl Alex haar vertelt hoe oprecht hij geïnteresseerd is in haar. Zij is niet de enige, ook Lisa lijkt niet helemaal oprecht voor de camera en dat is zelfs Lize niet ontgaan, zij waarschuwt haar: “Je moet opletten, het valt op.” Lisa denkt dat ze niet overal gevolgd wordt, zo zegt ze. 24 op 24, Lisa, 7 op 7.

Foto: VIJF

Ook Niels lijdt aan minder heimwee dan hij beweert. Verleidster Parastoo hangt de hele avond rond hem en omdat hij haar kon ontwijken, is hij opgelucht en laat hij zich door verleidster Bo mee lokken. Wanneer de camera’s “weg zijn”, horen we heel andere praat. “Als ik hier zou kunnen slapen dat zou echt geil zijn. Kijk naar je tieten, ik vind dat echt geil, man”, herhaalt hij.

Dat belooft voor het kampvuur in de volgende aflevering.