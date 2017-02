Homans en de verkiezingen van 2018 en 2019: het is een spannend verhaal

Het is even rustig in de federale regering. De belangrijke discussies over de noodzakelijke besparingen in de begroting voor 2018 en de gesprekken over de verlaging van de vennootschapsbelasting en een eventuele meerwaardebelasting worden onder de radar gevoerd.

En dus komt voor het eerst sinds lang de Vlaamse regering weer even prominent in het vizier. In die Vlaamse regering, onder leiding van minister-president Geert Bourgeois, vinden wij het op dit moment vooral interessant om de secondanten van Bourgeois te volgen. Zij bepalen in een belangrijke mate het beleid. En we willen graag weten of die secondanten van Bourgeois hun job goed doen.

De viceminister-presidenten dus. Dat zijn er drie. Eén: Liesbeth Homans (N-VA). Twee: Hilde Crevits (CD&V). En drie: Bart Tommelein (Open Vld).

Tommelein is er in korte tijd in geslaagd om het gedeukte imago van zijn voorganger Annemie Turtelboom te repareren. Het is hem gelukt om de deuk van de Turteltaks in enkele maanden helemaal weg te werken. Indrukwekkend. We zijn benieuwd of Tommelein na dit crisismanagement ook een nieuw inspirerend verhaal kan schrijven.

Vervolgens: Hilde Crevits. Zij schrijft een bijna foutloos parcours, en dat doet ze al jaren. Maar toch verwachten we ook van deze CD&V-minister nog iets meer engagement voor het onderwijs in Antwerpen. Schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) zit weliswaar niet in haar partij, maar hij doet wel zijn stinkende best. Dat moet Crevits blijven waarderen. En het mag nog iets meer zijn.

En dan is er dus ook nog minister Liesbeth Homans. Zij ligt op dit moment onder vuur om allerlei redenen. Gisteren was haar armoedebeleid het onderwerp van een debat in het Vlaams Parlement. Dat obstakel heeft de minister met voldoening overleefd, maar ze blijft wel een onderwerp van discussie. Ook binnen haar eigen partij, blijkbaar. Zo stelt zich de vraag of Liesbeth Homans bij de volgende lokale verkiezingen in 2018 in Antwerpen de tweede plaats op de lijst na Bart De Wever moet claimen. Zelf zou ze daar niet op uit zijn, omdat ze haar politieke toekomst veeleer in Brussel ziet.

Homans en de verkiezingen van 2018 en 2019: het is een spannend verhaal. Hopelijk verstrekt de politica de komende dagen zelf meer duidelijkheid over haar plannen voor de toekomst.