Fatima Marzouki kookt op vaste stek in Stadsfeestzaal

Fatima Marzouki, bekend van haar restaurant El Warda op Zurenborg, opende een Foodshop in de centrale hal van de Stadsfeestzaal. Je kan er terecht voor gezonde, verse bereidingen.

De Stadsfeestzaal is met Fatima’s Foodshop een blikvanger rijker. Voor de bereidingen valt Fatima terug op de jarenlange ervaring die ze heeft als chef van El Warda en als schrijfster van kookboeken. Haar laatste, ‘De Keuken van Fatima’ zegt al veel over de invulling van de Foodshop.

“Ik merk dat er veel vraag is naar de mediterraanse en Marokkaanse keuken. In Londen zag ik het enorme succes van de eenvoudige, maar gezonde keuken van de Israëlisch-Londense chef Yotam Ottolenghi. Dan moet Antwerpen niet achterblijven op Londen, vind ik.”

“Ik wil niet de zoveelste traiteurlasagne of smos met mayonaise brengen, maar gezonde gerechten. Gewoon kruiden volstaat. Noem het maar eten van bij mij thuis voor jou.”

“Hoe dat er dan moet uitzien? Van tapenade over gegrilde groenten tot warme gerechten zoals couscous en tajine. Of bijvoorbeeld een hawawshi (Arabische hotdog, red.) gevuld met vlees of kip en groente: perfect voor de lunch. Of je kiest een paar bereidingen zoals gepofte aardappelen met Egyptische tomatencoulis, wat gegrilde groenten en wat vlees, waarmee je zelf aan de slag gaat.”

De gerechten kosten tussen 2 euro en 12 euro. (jvb)

