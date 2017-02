Jonge en ambitieuze muziekgroep Oriens neemt debuut op in Lierse studio

Lier / Boechout / Mortsel - Oriens, de band van de tweelingbroers Maarten en Simon Fivez uit Mortsel, Lierenaar Manu Jans en Boechoutenaar Tim Wuyts, trok net de deur van opnamestudio Vlasi Live Studio in Lier dicht. Op 4 maart presenteren de 19-jarige muzikanten hun debuut Outset in Jeugdhuis Centraal in Mortsel.

De jongens van Oriens leerden mekaar kennen in de muziekschool van Mortsel. “Onze toenmalige leerkracht Stefan Van Puymbroeck moedigde ons aan om een band te vormen en onze kans te wagen in de muziekwereld”, herinnert zanger, gitarist en frontman Simon zich. “Dankzij hem ontwikkelden we ons als songschrijvers en konden we hier en daar een paar kleine optredens versieren”, vult drummer en broer Maarten aan.

De vier vrienden spelen nu ongeveer een drietal jaren samen. “De hoogste tijd om een cd op te nemen”, vindt bassist Manu. Wat ze van hun debuut verwachten? “We gaan de cd promoten in cafés en jeugdclubs in gans Vlaanderen”, klinkt het in koor. “Het is de bedoeling om iedere week ergens op te treden. Op ieder optreden zal onze cd te koop worden aangeboden. We gaan de cd ook aanbieden aan alle radiostations. Hopelijk raken we op de playlist van onze nationale zenders.

info: Simon Fivez: 0470.50.93.37 of oriensband@gmail.com