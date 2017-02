Het ziekenfonds Partena geeft negen erkende vluchtelingen een vast contract als huishoudhulp. “We hebben ze een intensieve opleiding van elf weken gegeven. Ze zijn er klaar voor”, zegt Frederic Vanden Broucke van Partena.

Dinsdag meldde uw krant dat de VDAB in de provincie Antwerpen in de laatste twaalf maanden bijna negenduizend vacatures had gekregen voor de job van schoonmaker bij mensen thuis. Die job is daarmee één ...