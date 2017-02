Topadviseur Trump excuseert zich voor verzonnen bloedbad: “Ik voel me er slecht door”

Kellyanne Conway heeft zich verontschuldigd voor de uitspraken die ze deed over een bloedbad dat nooit heeft plaatsgevonden. “Ik heb er spijt van”, zei ze in een interview bij CNN.

Geen populairder gespreksonderwerp sinds de overwinning van Donald Trump tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen dan ‘fake news’. Volgens de president zijn journalisten bijzonder leugenachtige en niet te vertrouwen mensen. Hij beschuldigde hen er al meermaals van onwaarheden te schrijven. Hij plaatste zelfs een lijst online met aanslagen die volgens hem verzwegen werden door de media. Klopt uiteraard niets van.

Nochtans blijken de president en zijn adviseurs zelf niet zo zuiver op de graat te zijn. Zo pakte topadviseur Kellyanne Conway vorige week nog uit met ‘fake news’. Of moeten we het ‘alternatieve facts’ noemen? Feit is dat Conway het inreisverbod van Trump trachtte goed te praten door het te hebben over het Bowling Green Massacre. Dat bloedbad werd volgens haar aangericht door Iraakse vluchtelingen. Alleen blijkt dat bloedbad nooit te hebben bestaan.

Voor dat laatste heeft de Amerikaanse woensdag haar excuses aangeboden bij CNN. In een gesprek van 25 minuten met journalist Jake Tapper gaf ze toe dat het niet bestond. “Ik heb er enorm spijt van dat ik die dingen gezegd heb”, aldus Conway. “Want ik bedoelde eigenlijk iets anders. Het bloedbad vond plaats in Irak en de media hebben nooit geschreven over de daders. Maar ik voel me er slecht over. Ik heb al zeker miljoenen woorden gezegd op tv en ben al zeker duizend keer op CNN geweest. Ik wil de situatie nu wel rechtzetten.”

In de rest van het interview was Conway plots ook mals voor CNN, de zender die Trump zo viseerde. “Jullie zijn geen fake news”, zei ze. Ook over de Russische president Vladimir Poetin had ze wat te vertellen. “De president en hij zijn geen BFF’s”, zei ze. BFF is jongerentaal voor Best Friends Forever. Wat de twee dus niet zijn volgens Conway.