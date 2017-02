Ongevallen rond Antwerpen afgehandeld, maar nog steeds aanschuiven

In en rond Antwerpen verliep het verkeer tijdens de avondspits enorm moeizaam. Dat kwam door een aantal kleine ongevallen. In de Craeybeckxtunnel waren drie rijstroken afgesloten na een ongeval. Kort voor 20 uur waren alle ongevallen afgehandeld en kunnen de files stilaan oplossen.

Op de Antwerpse Ring in de richting van Nederland botsten ter hoogte van Borgerhout twee auto’s. Het verkeer kon er maar over één rijstrook. Om 17.30 uur was de rijbaan weer vrij. De Liefkenshoektunnel werd richting Nederland tolvrij gemaakt.

“Files alom”, zei Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter. Wie van de E17 richting Nederland reed kon tot meer dan uur verliezen in de files. Ook omstreeks 20 uur is het nog steeds aanschuiven vanaf Haasdonk.

Door een ongeval in de Tijsmanstunnel was de rechterrijstrook daar ook een half uur versperd. Rond 18 uur gebeurde er een ongeval op de E19 in de Craeybeckxtunnel, in de richting van Brussel. Drie rijstroken waren er afgesloten voor de hulpdiensten. Ook dat ongeval is intussen afgehandeld.