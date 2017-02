Twee nieuwe buurt-fietsenstallingen in Antwerpen

Antwerpen 2018 / Antwerpen - Antwerpen heeft er sinds begin februari twee nieuwe buurtfietsenstallingen bij. Voor iets meer dan vijf euro per maand kunnen buurtbewoners hun fiets voortaan veilig stallen in de Boudewijnsstraat 22 of in de Keistraat 22.

Die locaties werden tot nu toe gebruikt als kantoorruimte. “Met buurfietsenstallingen halen we heel wat fietsen van het openbaar domein”, zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “Bovendien kunnen buurtbewoners hun fietsen makkelijk, goedkoop en veilig inpandig stallen.”

In de buurtfietsenstalling in de Boudewijnsstraat zijn er 52 plaatsen, waarvan er al 36 verhuurd zijn. Buurtfietsenstalling Keistraat heeft 48 plaatsen, waarvan er al 7 verhuurd zijn. Een maandabonnement kost - net als in alle andere buurtfietsenstallingen - 5,35 euro per fiets.

Wie een plaats wil huren, kan dat aanvragen via buurtparkeren@stad.antwerpen.be of telefonisch op het nummer 03 338 21 85.

Antwerpen telt intussen 30 buurtfietsenstallingen, waaronder 19 fietstrommels.