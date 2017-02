Mannen testen politie en wandelen tot de tanden bewapend politiekantoor binnen

Twee mannen uit Dearborn, Detroit hadden een wel heel onzalig idee. Ze stapten gemaskerd en gewapend een politiekantoor binnen, met de bedoeling te zien wat zou gebeuren. Het gevolg was onvermijdelijk: ze keken onmiddellijk in de loop van een politiegeweer en mogen blij zijn dat ze het kunnen voortvertellen.

James Baker en zijn maat Brandon Vreeland hebben een niet alledaagse hobby. Ze testen hun recht op vrije wapendracht uit, tot op de limiet, zo blijkt. Enkele dagen geleden liep het goed fout. Onderweg naar een politiekantoor werden ze met hun auto al door de politie van de weg gehaald. Er waren telefoontjes bij de politie binnengekomen omdat ze gemaskerd rondreden. Bij die eerste politie-ontmoeting voelden ze zich onheus behandeld en daar wilden ze een klacht voor indienen bij het lokale politiekantoor. Meteen wilden ze ook daar testen hoever ze konden gaan met hun recht op open wapendracht en dus brachten ze hun semi-automatische wapens mee. Hun kogelvrije vesten en bivakmutsen hielden ze aan en ze besloten alles te filmen.

Hoewel de twee vast niet hadden verwacht te worden ontvangen met koffie en koekjes, werd de situatie toch heel snel penibel voor hen. De politie stond hen met getrokken wapens op te wachten. Ze moeten meteen op de grond gaan liggen en er volgt een hevige woordenwisseling.

Terwijl het duo meent dat ze niets illegaals doen, schreeuwt de politie hen toe: “Wapens neer of ik schiet, wat is je probleem eigenlijk? “ De twee werden gearresteerd en maar werden intussen op borg vrijgelaten. Hun straf kennen ze nog niet. “We wonen in een politiestaat, dat wilden we aanklagen.” Aldus Vreeland, die eerder al de politie uitdaagde in verband met vrije wapendracht voor burgers.

De politie liet weten dat de actie van de twee niet valt onder de vrije wapendracht, en dat gewone burgers die ook in het kantoor aanwezig waren, vreesden voor hun leven. “Wat ze deden was geheel onaanvaardbaar en onverantwoordelijk.”