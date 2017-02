Doelman Sporting Lokeren getuigt op moordproces

Doelman Copa van Sporting Lokeren en voetballer Fofana zijn opgeroepen als getuigen op het proces rond de moord op Ann Ryckebusch (48), nu twee jaar geleden. Verschillende voetballers hadden een relatie met het slachtoffer.

In totaal zijn een vijftal profvoetballers van Sporting Lokeren genoemd in het dossier. Niet als verdachten, maar ze hadden wel allemaal ooit een relatie gehad met de vrouw die ôp 18 mei 2013 in Denderhoutem werd vermoord.

De beschuldigde, Jan Bontinck, beweerde dat zijn stoppen doorsloegen toen het slachtoffer zei dat de Afrikanen beter waren in bed dan hij.

Ann Ryckebusch (48) uit Lochristi verliet op de dag van de moord haar woning in Lochristi en was een tijdlang spoorloos. Haar auto werd later aangetroffen op een parking aan het afrittencomplex van de E40 in Wetteren. Haar minnaar Jan Bontinck werd opgepakt en hij bekende dat hij de vrouw omgebracht en begraven had in de buurt van een visvijver in Denderhoutem. Daar werd het stoffelijk overschot ook gevonden.

Onderzoek bracht aan het licht dat de vrouw een groot libido moet gehad hebben. Want Bontinck was niet haar enige minnaar. De vrouw had tussen 2000 en 2013 regelmatige seksuele contacten met Afrikaanse spelers van Sporting Lokeren, afkomstig uit Ivoorkust en Guinee. De meesten spelen in tussen al bij een andere club en worden ook niet verdacht van strafbare feiten. Hun namen kwamen in het strafdossier terecht toen speurders het telefoon- en internetverkeer van de vrouw controleerde.

Copa is voor alle duidelijkheid getuige en heeft niets met de feiten te maken

Ryckebusch kwam met de profvoetballers in contact via de Mercedes-garage in Lokeren, waar ze als onthaalbediende werkte. De spelers hadden een kleine Mercedes ter beschikking van de club en leerden de vrouw kennen wanneer hun auto naar de garage moest voor onderhoud of herstelling. Er werd afgesproken om iets te gaan drinken en van het één kwam het andere.

Seks met Afrikaanse voetballers

Verdachte Jan Bontinck, die aanvankelijk niet op de hoogte was van de vele pikante uitspattingen van zijn minnares, beweert dat hij kort voor de misdaad seksueel vernederd en diep gekwetst werd door het slachtoffer. Ze zou hem gezegd hebben dat hij ondermaats presteerde op seksueel vlak en dat ‘die Afrikanen’ veel beter waren. Daarop sloegen bij hem de stoppen door.

“Het is een gepatenteerde leugenaar”, zegt advocaat van de burgerlijke partij Walter Van Steenbrugge, over de beklaagde.

Het proces begint op 8 maart. De correctionele rechtbank van Dendermonde heeft een tiental getuigen opgeroepen. Die komen op 8 maart en op 19 april aan het woord. Onder hen doelman Copa van Sporting Lokeren.

De lijst met getuigen zorgde voor een eerste conflict tussen de advocaat van de burgerlijke partij Walter Van Steenbrugge en Jef Vermassen, de advocaat van de beklaagde. Vermassen wilde psychiater Chris Dillen oproepen als getuige, en Van Steenbrugge wou daarover een tegensprekelijk debat.