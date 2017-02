Dakbrand verwoest bovenverdieping woning

Mechelen / Muizen - Aan de Sint-Lambertuslaan in Muizen (Mechelen) is woensdagmorgen kort na 11u brand uitgebroken in een woning. Het vuur heeft de bovenverdieping van het huis volledig verwoest. De bewoners en de buren van de aanpalende woning konden zich tijdig uit de voeten maken.

Het vuur woedde hevig en ging gepaard met een geelbruine rookontwikkeling. “Bij onze aankomst werden we geconfronteerd met een zwaar ondergeventileerde brand. Als daar zuurstof aan komt, is dat erg gevaarlijk. We hebben onze ploegen eerst veilig opgesteld”, zegt luitenant Ronny Cornelis van de brandweerpost Mechelen.

De hulpverleningszone kwam in eerste instantie ter plaatse met een pomp- en een ladderwagen en vroeg aan de kazerne versterking van een tweede pompwagen en een container met extra persluchttoestellen. “Met onze ladderwagen hebben wij eerst een gat in het dak gemaakt. Daarna zijn onze ploegen de brandende woning en het aanpalende huis binnengedrongen”, legt luitenant Cornelis uit.

Uitbreiding voorkomen

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een aanpalende woning. Die heeft lichte rookschade opgelopen op de bovenverdieping. De getroffen woning is onbewoonbaar. De kamers op de zolder zijn verloren, op de benedenverdieping is er waterschade.

Tijdens de interventie heeft de politie Mechelen-Willebroek de Sint-Lambertuslaan gedeeltelijk afgesloten. Omstreeks 14u was de interventie grotendeels afgehandeld.