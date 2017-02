Voorbereiding jaarmarkt is al gestart

Ranst - De Broechemse jaarmarkt wordt dit jaar op zondag 10 september van 9 tot 14u georganiseerd. Wie er met een kraam wil postvatten kan zich best al snel inschrijven.

Vijftig jaar lang werd de jaarmarkt op maandag georganiseerd. Sinds 2015 heeft het organiserend comité de feestelijkheden naar zondag verschoven. Vorig jaar stonden er in het dorpscentrum meer dan 120 kramen. Op zaterdag was er een kinderrommelmarkt en zondag viel er voor groot en klein van alles te beleven.

Wie zeker wil zijn van een plaats op de jaarmarkt schrijft best in via de jaarmarkt website want het aantal plaatsen is beperkt.

http://www.jaarmarktbroechem.be