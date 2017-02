Hoezo, vrouwen van 47 zijn te oud voor een skinny jeans?

Een rondvraag van de Britse pensioenplanner Retiresavvy is bij heel wat vrouwen in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens de antwoorden is een vrouw op 47 jaar te oud om nog een skinny jeans te dragen en kan je geen lang haar meer hebben na je 46. Website Huffington Post spreekt van ‘de vervelendste vragenlijst ooit’.

Voor alle duidelijkheid: er zit geen enkele wetenschappelijke relevantie in de poll, die werd beantwoord door 2.000 -piepjonge?- Britten. Er werd hen gevraagd na welke leeftijd het ‘niet meer gepast’ zou zijn om bepaalde dingen te doen, zoals naar een club of festival gaan of een tattoo laten zetten.

Volgens de resultaten kan een tattoo echt niet meer na je 38, zijn selfies ongepast na je 34, is 44 te oud om te gaan clubben en 45 te oud voor een festival. De ondervraagden gaan er ook van uit dat 40 te oud is om nog nieuwe technologieën onder de knie te krijgen, dat je lang haar moet knippen na je 46 en dat 47 dus te oud is voor een strakke jeans.

In de verontwaardigde reacties wordt onder meer aangevoerd dat Kim Kardashian, de onbetwiste selfiekoningin, 36 is en dat de Rolling Stones en Paul Mc Cartney ook nog altijd naar festivals gaan. Laat deze vragenlijst dus niet alleen de ‘meest vervelende ooit’, maar ook de ‘meest irrelevante ooit’ zijn.

