Bart Swings opent tegen Italiaan op WK schaatsen afstanden

Bart Swings komt donderdag op de eerste dag van het WK schaatsen (afstanden) op de 5000 meter uit tegen de Italiaan Nikola Tumolero. De twee vormen het zesde van tien paren.

Op de 3000 meter treft Jelena Peeters in het tweede paar de Duitse Stephanie Beckert als tegenstandster. Dat is het resultaat van de loting, die woensdag in de Zuid-Koreaanse stad Gangneung werd verricht.

Swings is sinds vrijdag in Zuid-Korea. In plaats van te logeren in het luxueuze schaatsershotel heeft hij met coaches en kinesist zijn intrek genomen in een appartement in de binnenstad van Gangneung. Het schaatsershotel ligt zeventig kilometer van de ijsbaan verwijderd. Veel schaatsers zijn ontevreden over de locatie.

“Twee uur met de bus voor een training. Dat is te veel”, vond Swings. “Nu fietsen we in tien minuten naar huis.” Ook de Australische ploeg heeft voor dat appartement gekozen. Een van Swings’ coaches, is de Australische Desly Hill.

Voor het vertrek naar Azië had Swings vier dagen niet op het ijs gestaan. Hij was ontgoocheld door zijn optreden bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Berlijn. “Daar ging het slecht. Nu voel ik me een stuk beter. Ik kan hier echt goed rijden.”

Alles op Winterspelen

Voor Swings staat dit WK en de komende 365 dagen volledig in het teken van de Olympisch Winterspelen. Dan doet dezelfde piste als op dit WK namelijk dienst voor de Winterspelen in van Pyeongchang. “Dat is het hoofddoel en daar focus ik me 100% op”, beaamt de 25-jarige Swings.

“Al zijn er op weg naar de Spelen nog wel momenten waarop ik wil uitblinken, te beginnen met het WK afstanden nu. In maart volgt dan het WK allround en in de zomer de World Games waar ik me toch ook wil tonen in het skeeleren. Op die momenten wil ik er dus staan, maar ook alleen maar omdat ze passen in de voorbereiding die heel specifiek naar Pyeongchang is opgebouwd.”

Swings kan ook zorgeloos aan zijn Olympische campagne beginnen. Sinds 7 december heeft hij er met AnSem een belangrijke persoonlijke sponsor bij. Het in Heverlee gevestigde technologiebedrijf en producent van geïntegreerde schakelingen (chips) prijkt op Swings’ voorhoofd. Het bedrijf geeft Swings de noodzakelijke financiële aanvulling bij de steun vanuit Sport Vlaanderen en het BOIC (en Powerslide voor het skeeleren).

“Ik ben erg blij met de sponsoring van AnSem, want ik besef goed dat het allesbehalve makkelijk is om sponsors in het schaatsen te vinden; zelfs in Nederland wordt dat steeds meer een probleem. Door de inbreng van AnSem krijg ik in elk geval mijn budget rond tot en met de Winterspelen.”

AnSem mag dan als B2B speler in een zeer specifieke niche een atypische sportsponsor zijn, toch is dit een gedroomd partnership voor het 19 jaar oude technologiebedrijf. “Bart is niet alleen een streekgenoot, maar hij studeert ook burgerlijk ingenieur geïntegreerde schakelingen aan de KULeuven. Een perfecte match dus voor ons bedrijf”, zegt Stefan Gogaert, CEO van AnSem. “De focus, discipline en passie die we bij Bart zien, zijn belangrijke waarden voor AnSem. We merken trouwens dat onze naamsbekendheid nu al is toegenomen. We openen ook in Nederland een kantoor en dan is onze aanwezigheid in het schaatsen ook een goeie zaak.”

De mogelijk onzekere toekomst rond het Nederlandse Team Victorie - waar Bart Swings bij traint - heeft geen effect op Swings: “Van bij het begin was de afspraak dat ik kosteloos kon meetrainen met het team en dus ook gebruik maken van de faciliteiten van Thialf. Als dat ophoudt stoppen de trainingsmogelijkheden niet, maar wordt het wel een kost. Een bijkomende sponsor zou zeker nog welkom zijn om dat eventueel op te vangen. Het zou me ook wat meer ruimte geven voor sportieve extra’s zoals bijkomende stages. Maar zoals ik al zei: nu telt alleen de weg naar Pyeongchang.”