Stadsbrouwerij De Koninck lanceert nieuw testbrouwsel: bier met chocolade en munt

Antwerpen 2018 - Stadsbrouwerij De Koninck slaat de handen in elkaar met chocolatier Jitsk voor een nieuw testbrouwsel. Het eindproduct combineert bier met cacao en munt.

Brouwmeester Sven Dekleermaeker en de Antwerpse chocolatier Jitsk kwamen na een vruchtbare discussie tot ‘Mint the Chocolate’, een bier met Venezolaanse cacao uit Rio Caribe en Keniaanse munt.

Het brouwproces kwam opvallend tot stand. Jitsk voegde in het prille begin ‘husks’ toe, het omhulsel van cacao dat loskomt tijdens het roosteren. Vervolgens werd er vanille toegevoegd. Na het gistingsproces werd het brouwsel afgekoeld tot het vriespunt. Om een uitgesproken smaak te creëren, mengde Jitsk er nadien fijne fijngemalen stukjes van de cacaoboon bij die geweekt werden in wodka. Tot slot werden tientallen kilo’s verse muntblaadjes aan het bier toegevoegd.

Het resultaat is een donker bier met een bitterzoete en verfrissende smaak, gemaakt op basis van natuurlijke ingrediënten. Het gerstenat heeft een alcoholpercentage van 7,1%. Het testbrouwsel is vanaf nu verkrijgbaar in Stadsbrouwerij De Koninck, waar je je growler kan laten vullen of het bier kan proeven aan de bar. ‘Mint the Chocolate’ is ook in verschillende Antwerpse en Nederlandse cafés te beleven.

Bekijk hieronder waar u het testbrouwsel aan een grondige smaaktest kan onderwerpen: