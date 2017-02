Dit zijn de nieuwe films deze week: slaapverwekkende SM en hamburgers

Het is woensdag, filmdag. Wij selecteerden voor u drie films die vanaf vandaag te zien zijn in de bioscoop. De ene al pikanter dan de andere, maar daarom niet beter.

Fifty Shades Darker

U had het niet voor mogelijk gehouden, maar Fifty Shades Darker is op tal van manieren ondraaglijker dan zijn voorganger. Die was nog redelijk amusant. Niet altijd wanneer het de bedoeling was, maar dat heb je wel vaker met seks.

U hoort het al, onze filmkenner is niet onder de indruk van de opvolger van Fifty Shades of Grey. Lees hier zijn volledige recensie.

The Founder

McDonald’s begon bij twee broers in Californië: Mac en Dick McDonald. Alleen die eerste kreeg een hamburger naar zich genoemd; de Big Dick zou niemand slikken.The Founder vertelt het verhaal van Ray Kroc, een handelsreiziger die zich in het jonge bedrijf van de bakkende broers inwerkte, om het vervolgens uit te bouwen tot een imperium.

The Lego Batman Movie

In The Lego Batman ­Movie is Batman een ego­centrische aansteller die van de stoere clichés aan elkaar hangt. Een man alleen, met een kast van een huis, vol rollend en vliegend materieel, en één geheim: ­romantische komedies zijn zijn guilty pleasure.