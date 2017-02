Geblesseerde Simona Halep past voor Fed Cup duel tegen België

Brussel - Roemenië zal het zaterdag en zondag zonder speerpunt Simona Halep (WTA 4) moeten stellen in de Fed Cup-ontmoeting in de eerste ronde van Wereldgroep II met België. Dat heeft ze zelf laten optekenen in de Roemeense pers. De nummer vier van de wereld sukkelt al een tijdje met haar knie en zou nu zo’n maand in de lappenmand liggen. Verwacht wordt dat ze begin maart haar wederoptreden maakt op het WTA-toernooi van Indian Wells.

De Roemeense kapitein Ilie Nastase rekent in Boekarest nu op Irina-Camelia Begu (WTA 29), Monica Niculescu (WTA 36), Sorana Cirstea (WTA 62) en Patricia Maria Tig (WTA 106). “Ik vind het heel jammer dat ik niet kan spelen, maar ik heb te veel last van mijn knie”, aldus Halep, die het Fed Cup-duel wel zal bijwonen. “Alle ploeggenotes zijn in vorm en weten wat ze moeten doen, ik denk dat we beter zijn dan België en dat we zullen winnen”, klonk het.

Yanina Wickmayer (WTA 60), Kirsten Flipkens (WTA 74), Elise Mertens (WTA 83) en Maryna Zanevska (WTA 123) vormen het Belgische kwartet. “Veel zal afhangen van het feit of Halep meespeelt. Als ze er niet bij is, geef ik ons 40 procent kans”, had de Belgische kapitein Dominique Monami zaterdag nog laten optekenen.

Roemenië ontvangt België in de Sala Polivalenta (indoor) in Boekarest op hardcourt. Het gaat om een duel in de eerste ronde van Wereldgroep II. De winnaar mag strijden om een plaats in Wereldgroep I, de verliezer moet trachten het behoud in Wereldgroep II te verzekeren. Voor Monami wordt het haar eerste opdracht als Belgische kapitein. Zij volgde eind september 2016 Ann Devries op. Die plaatste België voor Wereldgroep II door in april 2016 met 2-3 te winnen in Servië.