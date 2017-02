Wonen Dit rustgevend droomhuis werd gemaakt van hennep

In het kalme Israëlische dorpje Ein Hod staat een huis dat haast helemaal opgetrokken is uit hennep. Het is een ecologische creatie van het architectenbureau Tav Group en kijkt uit over de Middellandse Zee. Om het te bouwen werd geen gewoon beton gebruikt, maar wel hennepbeton dat opgebouwd is uit een soort van houtvezel afkomstig van de plant. Het is een duurzaam bouwmateriaal dat beetje bij beetje ook zijn weg vindt naar onze markt, maar of we hier ook zo'n rustgevende huizen hebben als datgene in Israël is nog maar de vraag.