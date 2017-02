Ongeval met twee vrachtwagens: E19 versperd in Sint-Job

Door een ongeval met twee vrachtwagens in Sint-Job-in-’t-Goor is de E19 richting Antwerpen volledig versperd.

Het ongeval gebeurde in de staart van een file. Een vrachtwagenbestuurder had het aanschuivende verkeer wellicht te laat gezien, voerde nog een manoeuvre uit om een aanrijding met een andere vrachtwagen te vermijden, maar het kwam tot een botsing.

De cabine van de achterste vrachtwagen is zwaar beschadigd, maar de chauffeur zou niet gewond zijn. Het fileleed is groot: rond 9.15 uur staat er een file van Brecht tot Sint-Job. De brandweer is de baan aan het reinigen en een van de vrachtwagens kon al deels getakeld worden. Bestuurders kunnen omrijden via de op - en afrit aan de plaats van het ongeval.

Het Verkeerscentrum raadt het verkeer over langere afstand vanuit Nederland naar Antwerpen dan ook aan om voor de A12 te kiezen.

Video: BFM