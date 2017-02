Lady Gaga pikt kritiek op rolletje vet niet na optreden op Super Bowl

Een klein rolletje buikvet bij Lady Gaga tijdens haar optreden op de Super Bowl, meer was er niet nodig om een resem bodyshamers zo ver te krijgen om er online harde commentaar op te geven. De superster bijt nu echter van zich af door de bewuste foto te delen op Instagram en er een duidelijke boodschap bij te plaatsen. "Ik ben trots op mijn lichaam", klinkt het.

"Ze zou beter haar buik bedekken", "De show was fantastisch, maar zag je haar buikvet? Dat is echt niet aantrekkelijk", "Toen ik Lady Gaga zag, had ik meteen zin om weer de fitnesszaal in te duiken". Het waren maar enkele van de gemene opmerkingen die op sociale media de ronde deden na het optreden van Lady Gaga tijdens de finale van de Super Bowl. Dat ene kleine rolletje vet leverde dus een karrenvracht aan reacties op.

Haar fans sloegen echter als snel terug en dienden de bodyshamers van repliek, en ook Lady Gaga reageerde zelf via Instagram op de heisa. Ze deelde een van de foto's van het bewuste optreden waarop haar buik te zien is en plaatste er een niet mis te verstane boodschap onder.

"Ik hoorde dat mijn lichaam een gespreksonderwerp is geworden dus wou ik even zeggen dat ik trots ben op mijn lichaam en jij zou dat ook over het jouwe moeten zijn. Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet. Ik zou je miljoenen redenen kunnen geven waarom je niet aan iets of iemand tegemoet moet komen om te slagen in het leven. Wees jezelf, en wees meedogenloos jezelf. Uit dat hout zijn winnaars gesneden. Ik wil iedereen bedanken die me heeft gesteund. Ik hou van jullie."