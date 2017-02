IN BEELD. Antwerpse combi’s door de jaren heen: meer hightech dan ooit in nieuwste model

De opvallende nieuwe politiecombi – net als de vorige reeks combi’s een Volkswagen Transporter – werd door de ­terreinofficieren van de lokale politie gebruikt gedurende een testperiode. En die test heeft een positief resultaat opgeleverd, want weldra zal de politie nog meer van die combi’s in gebruik nemen. De keuze voor de fluogele bumper verwijst naar de nieuwe uniformen, die sinds september 2015 in gebruik zijn.

De agenten zullen nog meer technologische hulpmiddelen aan boord hebben. “Technologie die we gebruiken om de beste informatie voor een interventie door te geven”, legt politiewoordvoerder Wouter Bruyns uit.

Klantvriendelijk

Ook de gebrekkige ergonomie van het meubilair viel in slechte aarde bij een deel van het korps. “De nieuwe combi’s zijn comfortabeler, zowel voor onze mensen als voor burgers.” Concreet wordt voor de politiemensen een soort van ‘bureaustoel’ geïnstalleerd en zullen burgers op een zachtere zetel plaats kunnen nemen. De ingebouwde computer wordt ook beter dan voordien.

Meer dan 75.000 euro

Hoeveel kost zo’n hypermoderne combi dan? De politie wil geen bedrag geven, maar de prijs ligt alleszins hoger dan 75.000 euro.