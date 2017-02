Weyts schrijft alle loodsen brief: “Dit is een oorlogsverklaring”

Vlaams minister Ben Weyts heeft alle loodsen persoonlijk een brief gestuurd. Volgens de Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) een regelrechte ‘oorlogsverklaring’.

In een rechtstreekse mail vraagt Weyts de loodsen elk voor zich zijn na “veel onderhandelingsmomenten” afgerond ‘optimalisatieplan’ “te bekijken en te ondersteunen”. In het vijf pagina’s tellende document vat de minister samen welke hervormingen er aankomen. Inzake de recente toezegging om een fout recht te zetten, zegt hij dat slechts te doen als dit wordt behandeld samen met het totale pakket.

In een eerste reactie zegt voorzitter Sven Deridder van de Beroepsvereniging van Loodsen dat dit “een oorlogsverklaring is”. “Dit is nooit gezien, staat vol provocaties en passeert zelfs het overleg met de klassieke vakbonden. Blijkbaar staat hij onder druk van de privésector. Wij zullen donderdag ons standpunt bepalen maar dit is duidelijk een negatie van het normale, zij het trage overleg.”