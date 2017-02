Nog nooit zoveel namaak ontdekt

Brussel - De economische inspectie heeft het voorbije jaar 422.161 namaakspullen in beslag genomen. Dat is bijna dubbel zoveel als in 2015. In de voorbije vijf jaar zijn nog nooit zoveel namaakgoederen ontdekt, schrijft De Tijd woensdag.

Ook de waarde van de inbeslaggenomen namaak stijgt, omdat de economische inspectie veel meer nagemaakte luxeproducten op het spoor kwam, zoals merkhandtassen en -kleding. Zo zijn er vorig jaar 64.401 nagemaakte schoenen gevonden. Dat is een veelvoud van de 4.200 tot hooguit 9.400 schoenen die de inspecteurs per jaar vonden sinds 2012.

Ook de namaak van smartphones en onderdelen van mobieltjes barst uit zijn voegen. Vorig jaar onderschepte de inspectie 14.002 exemplaren, of bijna 5.300 meer dan in 2015. In 2012 werden nog maar 226 stuks in beslag genomen. Van dagelijkse verzorgingsproducten zijn vorig jaar dan weer tien keer minder namaakproducten ontdekt dan in 2015.

(belga)