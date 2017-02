De Nederlandse winkelketen Blokker wil in de komende maanden 69 winkels sluiten in België, waarvan vijf in de provincie Antwerpen. De winkels die openblijven, krijgen een grondige facelift. Klanten zullen in alle Blokker-winkels producten via het internet kunnen bestellen.

Blokker wil dit jaar in de provincie Antwerpen de winkels in Mortsel, Duffel, Merksem, de Steenweg op Gierle in Turnhout en de Abdijstraat in Antwerpen sluiten. De andere winkels blijven open. Daarmee ...