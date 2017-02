Oudste studente aan UA komt zwaar ten val: “Na mijn revalidatie sta ik er opnieuw”

Antoinette Pecher (90), de oudste studente van de UA, moet haar studentendroom tijdelijk opbergen. Ze kwam zwaar ten val toen ze tegen een glazen deur liep, brak haar heup en werd dinsdag geopereerd.

Met haar 90 jaar is Antoinette Pecher uit Lillo de oudste studente van Antwerpen en wellicht van het hele land. Vorige week las u in deze krant dat de 90-jarige barones, eregemeenteraadslid van Antwerpen en overgrootmoeder van een tiental achterkleinkinderen, zich had ingeschreven voor een opleiding Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen. Haar lessenrooster had ze al en deze week zou ze haar eerste les bijwonen.

Toch moet Antoinette haar studentendroom tijdelijk uitstellen. In Den Bell, het administratief centrum van de stad, kwam ze zwaar ten val. Ze brak haar heup en werd gisteren geopereerd. “Er zijn daar overal glazen deuren, maar die zijn erg slecht te zien”, zegt Antoinette. “Ik ben er tegengelopen en heel slecht gevallen. Ik ben vooral heel kwaad. Er had toch minstens een sticker op die deur mogen hangen, dan had ik ze wel gezien.”

Ondanks de val en de zware operatie van gisteren is Antoinette niet van haar stuk te brengen. “Ik ken veel mensen die dezelfde operatie hebben ondergaan”, zegt ze. “Voor de dokters is dat een routineklus geworden. Zo zwaar is het dus ook niet. Nu voel ik wel wat het is om ouder te worden, maar dat houdt me niet tegen. Ik moet zes weken revalideren, maar na de revalidatie zal ik er opnieuw staan.”

Revalideren kan ze gelukkig op haar ‘studentenkot’, een assisentiewoning vlak bij de Ossenmarkt in het hartje van de Antwerpse studentenbuurt. “Dan kan ik toch al wat gewoon worden aan het studentenleven, he (lacht).”