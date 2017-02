Annick De Ridder in poleposition voor tweede plaats op Antwerpse N-VA-lijst

Liesbeth Homans zegt dat ze bij de lokale verkiezingen niet de voor de hand liggende keuze is voor de tweede plaats op de Antwerpse N-VA-lijst na Bart De Wever. Daarmee wordt Annick De Ridder favoriet.

“In 2018 ben ik nog altijd minister. En ik heb het zelden meegemaakt dat een minister op de tweede plaats staat. Maar er is niks beslist”, laat Vlaams minister Homans optekenen. Zo zou Annick De Ridder de meest logische keuze worden, al zou een aantal N-VA’ers zich ook uitspreken voor schepen Nabilla Ait Daoud.

“Homans zit in een lastig parket”, zegt politicoloog Dave Sinardet. “Ze zit vrij geïsoleerd binnen de partij en ze is minder aanwezig in de media, tenzij ze wordt aangevallen misschien. De vraag voor mij is vooral wat ze gaat doen bij de Vlaamse verkiezingen in 2019. Blijft ze een boegbeeld?”

“In Antwerpen heeft Annick De Ridder een omgekeerde beweging gemaakt: ze profileert zich een beetje zoals Francken met soms provocerende tweets, ze is in opmars en, niet onbelangrijk, ze lijkt goed te staan met Bart De Wever.”

Nabilla Ait Daoud heeft de troef allochtoon te zijn: goed voor de diversiteit van de lijst en om allochtone stemmen binnen te halen.