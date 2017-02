‘Putdekselmoord’: Huurbaas wellicht eerst met hamer hoofd ingeslagen

Is huisbaas Paul Boeye (51) eerst met een zwaar voorwerp het hoofd ingeslagen en is vervolgens een ongeval in de waterput geënsceneerd? De speurders houden daar ernstig rekening mee.

Varkenshouder Jef V.O. (56) uit Gierle (Lille) en zijn zoon Marnik (20) werden afgelopen weekend opgepakt op verdenking van de moord op hun huisbaas Paul Boeye uit Sint-Lenaarts. De bio-ingenieur werd zaterdag dood aangetroffen in een put op boerderij De Boskant aan Rooien die hij aan de familie V.O. verhuurde.

Volgens de verdachten kwam de huisbaas om het leven bij een noodlottig ongeval. Tijdens reparatiewerken aan de waterpomp zou hij het betonnen putdeksel op zijn hoofd hebben gekregen.

Uit de autopsie zou gebleken zijn dat het slachtoffer verwondingen aan het hoofd had opgelopen die onmogelijk kunnen worden verklaard door een vallend putdeksel. Het slachtoffer had onder meer een zwaar schedelfractuur opgelopen.

De speurders van de politie in Turnhout houden er ernstig rekening mee dat Paul Boeye eerst met een zwaar voorwerp op het hoofd is geslagen. Mogelijk is hij nadien door een van de verdachten of door beiden in de waterput gelegd, met zijn buik op de rand en het hoofd naar beneden.