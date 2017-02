Drugsbaron verdacht van moord op Turnhoutenaar opgepakt bij verkeerscontrole

Een 54-jarige Nederbelg die door Rusland werd gezocht wegens internationale hasjsmokkel, is afgelopen weekend opgepakt. De beruchte bloemenhandelaar Henri De Lange liep in de buurt van Dendermonde tegen de lamp bij een verkeerscontrole.

Henri De Lange gaat officieel door het leven als groothandelaar in bloemen. De flamboyante Nederbelg – De Lange werd geboren in Anderlecht, maar heeft de Nederlandse nationaliteit – is een bekende en beruchte naam bij de Nederlandse bloemenveilingen.

Zijn bedrijf Combiflor was een van de grote spelers op de veiling FloraHolland in Naaldwijk, tot er in 2009 plots iets misging. Een grote partij chrysanten die was besteld door dubieuze Italiaanse zakenpartners van De Lange, werd nooit betaald. De veiling bleef met de bloemen zitten en dat leverde ze een financieel verlies van 2,5 miljoen euro op. De Lange is sindsdien persona non grata bij de veiling.

Turnhoutse zakenpartner

Dat weerhield De Lange er niet van om actief te blijven in de bloemenhandel. In België richtte hij samen met zijn Turnhoutse zakenpartner Jef Brys de firma Q Flower op, een bedrijf dat vandaag geregistreerd staat in de Lange Herentalsestraat in Antwerpen.

Bij de politiediensten in Nederland, België én zelfs Rusland vermoeden ze dat De Lange niet alleen bloemen verhandelde, maar dat er af en toe ook pakketten verdovende middelen tussen de bloemen werden verstopt. De autoriteiten in Rusland onderschepten een aantal vrachtwagens met hasj, waarvan de Russen meenden dat ze aan De Lange konden worden gelinkt.

In 2012 werd zijn Turnhoutse zakenpartner Jef Brys vermoord aangetroffen in een greppel buiten de Russische stad Sint-Petersburg. De Lange en zijn Moldavische vriendin Valeria Cubasova kwamen opnieuw vol in de schijnwerpers te staan. De Russen dachten dat Brys werd gedood omdat die nog een fikse som geld te goed had van De Lange en Cubasova.

De vriendin van De Lange werd in Rusland veroordeeld als opdrachtgeefster van de moord, De Lange werd ook beschouwd als verdachte, maar hij ontsnapte aan vervolging wegens gebrek aan bewijs.

Toevallige arrestatie

Maar de Russen lieten De Lange nog niet los. Ze wilden hem nog altijd vervolgen voor de grootschalige invoer van cannabis. In Nederland zou De Lange veilig zitten, omdat onze noorderburen geen onderdanen uitleveren. Maar blijkbaar had De Lange er niet op gerekend dat hij zaterdag tijdens een rit richting Parijs door de Belgische politie staande zou worden gehouden. Tot zijn grote verbijstering kreeg hij te horen dat hij werd gearresteerd, met het oog op uitlevering aan Moskou.

Henri De Lange werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besloot hem vrij te laten tegen betaling van een borgsom van 5.000 euro. Het parket tekende echter beroep aan tegen de vrijlating onder borg. De KI van Gent moet nu beslissen of de bloemenhandelaar in de cel moet blijven of niet.