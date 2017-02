Bayern-kapitein Philipp Lahm zet punt achter zijn carrière

Philipp Lahm stopt aan het einde van het seizoen bij Bayern München. Dat lag in de lijn der verwachting, maar de 33-jarige aanvoerder neemt zelfs helemaal afscheid van de club waarvoor hij inmiddels 500 wedstrijden speelde.

Lahm weigerde de functie van sportief directeur en houdt het deze zomer definitief voor bekeken bij de Duitse Rekordmeister. Dat bevestigde hij dinsdagavond na de met 1-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Wolfsburg, waardoor Bayern zich voor de kwartfinales van de DFB-Pokal plaatste.

Lahm werd voor de wedstrijd nog gehuldigd omdat hij afgelopen weekend zijn 500e duel voor de regerende landskampioen had gespeeld. De verdediger liet eerder al doorschemeren zijn tot 2018 lopende contract wellicht niet uit te dienen. Sinds het vertrek van Matthias Sammer als technisch directeur in 2016 is er een vacature. In München werd druk gespeculeerd dat Lahm de topkandidaat was voor die functie.

Lahm pakte met Bayern onder meer zeven landstitels en zes Duitse bekers. Hij won ook in 2013 de Champions League en werd een jaar later met de Mannschaft wereldkampioen in Brazilië. Meteen daarna zette hij een punt achter zijn internationale carrière.