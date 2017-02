‘The Sky is the Limit’-ster komt in opspraak: “Nooit een cent van hem gezien”

Vlaanderen vergaapte zich gisteren in The Sky is the Limit aan ‘matrassenkoning’ Dave Wauwermans. Maar niet iedereen klapt in de handen: “Ik ben door die man voor 45.000 euro getild”, beweert Koen Peeters uit Vosselaar. Dave Wauwermans ontkent. “Ik werkte daar als bediende: hij is zélf verantwoordelijk voor zijn faling. Allemaal jaloezie.”

Koen Peeters herinnert zich het moment dat hij Wauwermans tegen het lijf liep: “Hij woonde toen even verderop in Vosselaar. We ontmoetten elkaar en hij won mijn vertrouwen. Toen kwam hij op de proppen met het voorstel om samen in een nieuwe zaak te stappen: een winkel in matrassen en boxspringbedden.”

“In augustus 2015 huurde ik als zaakvoerder van de vennootschap Quality Sleep een pand aan Donk in Mol. Dave ging zorgen voor de bureaus en de inrichting. Ik leende 25.000 euro. In september ging de winkel open. Dave zou in de winkel staan en mij opleiden als verkoper. Ik betaalde hem daarvoor een loon van 1.500 euro. Ondertussen had ik ook nog 18.600 euro ingebracht om de bvba op te starten en 2.500 euro gegeven voor de inboedel.”

In het begin draaide de winkel goed, maar er kwam al snel een conflict over het aandelenboek. “Dat was van mij”, zegt Peeters, “maar Dave hield het de hele tijd bij. Uiteindelijk spraken we af dat we ieder 50% van de aandelen zouden krijgen. Maar na twee maanden had hij die 50% nog altijd niet betaald. Hij zei dat hij eerst zijn Mercedes moest verkopen. Nooit zag ik een cent. Ik was kapot, hield niks meer over en legde op 26 mei 2016 de boeken neer. Hij was razend en bedreigde mij: ‘Ik ga uw leven kapotmaken’.” Koen Peeters diende tegen Dave Wauwermans klacht in wegens oplichting en bedreigingen.

“Aantijgingen staven”

Dave Wauwermans haalt de schouders op: “Het is gemakkelijk mij nu in diskrediet te brengen en je eigen tekortkomingen op een ander te steken. Het zijn eenzijdige verhalen. Koen Peeters heeft zélf als zaakvoerder de boeken neergelegd zonder dat ik het wist. En ja, ik was kwaad: dan zeg je al wel eens een woord te veel. Je moet je aantijgingen staven, dat kan hij niet. Er worden juridische stappen genomen voor onterechte aantijgingen.”