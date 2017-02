Je kan meer bereiken door elkaar te bekampen met juridische procedures en volksraadplegingen

Er zit schot in het dossier van Oosterweel, het B-H-V van de Antwerpse regio. Nadat de verschillende partijen jarenlang met getrokken messen tegenover elkaar hadden gestaan, wordt er nu al een aantal maanden onder leiding van prof. Alexander D’Hooghe, de intendant voor de overkapping van de Ring, constructief aan oplossingen gewerkt.

Over het omstreden dossier van het Sint-Annabos op Linkeroever, dat aanvankelijk moest worden gekapt voor Oosterweel, is al een compromis bereikt. Aan een oplossing voor het Noordkasteel wordt nog gewerkt. Maar de grootste splijtzwam blijft ongetwijfeld de keuze voor een tracé: door de stad (BAM) of in de haven?

Maar ook daar heeft de intendant nu een idee voor ontwikkeld. Hij wil de Oosterweelverbinding als extra Scheldekruising behouden, maar dan wel in combinatie met een sterke noordelijke bypass voor doorgaand verkeer met een verhoogde capaciteit in de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel. In een poging om niet al te technisch te worden: zo zou een verbinding ontstaan van 2 x 2 rijstroken tussen de aansluiting met de E34 in het westen en de E313/E34 in het oosten. En een aanzienlijk voordeel is dat een groot deel van de infrastructuur er al ligt. Dat moet schelen in de kosten.

Het geheim van een goed compromis is dat er voor elk wat wils in zit en dat geen van de partners aan tafel op de knieën hoeft te gaan. Dit plan van de intendant zou aan die voorwaarden kunnen voldoen. Als uit de verkeersmodellen die nu worden gemaakt, zou blijken dat het mogelijk is om op deze manier veel doorgaand verkeer weg te halen van de Ring en rond de stad te leiden via de noordelijke bypass, dan valt een belangrijk bezwaar van de actiegroepen tegen Oosterweel (te veel verkeer in de stad) weg.

Maar nog belangrijker aan het huidige proces is dat telkens weer blijkt dat je meer kunt bereiken aan de onderhandelingstafel dan door elkaar te bekampen met juridische procedures en volksraadplegingen. Als de overheid tien jaar geleden tot die vaststelling was gekomen, dan was ons waarschijnlijk veel ellende bespaard.

Is met dit nieuwe voorstel van de intendant nu alles opgelost? Dat zou prachtig zijn, maar laten we niet geloven in sprookjes. Het is al mooi genoeg dat er nu voorstellen op tafel komen waarover alle partijen willen praten. Voorstellen die bovendien steeds dichter komen bij ideeën die veel Antwerpenaars al jaren intuïtief koesteren, zoals een beter gebruik van de Liefkenshoektunnel.

We zijn er nog niet uit met Oosterweel. Maar we zijn wel op de goede weg.