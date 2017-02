Deze restaurants strijken eerste ster op in 'Mijn Pop-uprestaurant'

De fans van Mijn Pop-uprestaurant die bij Yannick en Leena hebben geboekt en bij Karel en Birger, zullen niet van een kale reis terugkeren: die duo’s mogen van de jury al een grote ster op hun voordeur hangen. Sergio Herman en Gert Verhulst proefden aardig wat lekkers, maar rolden ook een paar keer met de ogen.

De jury was gisteren duidelijk: naast restaurant Meat & Griet in Kortrijk verdiende ook Tjop’s in Antwerpen een ster. Karel en Birger willen verrassen met traag gegaard vlees op de barbecue. Daar zit ­volgens de jury muziek in, al staat het concept nog niet op punt. Zo verslikte Sergio Herman zich in het broodje dat hij geserveerd kreeg. “De meest marginale pistolet die er bestaat”, vond hij. Sergio fronste ook de wenkbrauwen bij het fruit dat in het dessert zat. Aardbeien in januari: voor Sergio is dat vloeken in de kerk. Het dessert was ook veel te zoet. “Hierdoor vallen de kiezen gewoon uit je mond.”

Bij Charlotte en Laure van Madame P was de ontgoocheling voor de jury het grootst. Slager Laure ging resoluut voor “alles van het varken”, met een pure, no-nonsense keuken, maar daar viel weinig van te merken toen de jury als hapje een hoorntje met paté voorgeschoteld kreeg. “Een klein, miezerig, stom hoorntje”, vond Sergio. “Da’s het varken geen eer aandoen, dat is een tang op een varken.” Laure en Charlotte – die Sergio omschreef als “twee stevige dames die iets met het varken willen doen” – hadden het zichzelf veel te moeilijk gemaakt en moeten dringend herbronnen.

Van Bo en Emily van Het vijfde Element in Antwerpen werd de jury ook niet vrolijk. Het hoofdgerecht met het lamsvlees was lekker, maar de vijf groenten waren bijna onvindbaar. Of zoals Gert Verhulst het formuleerde: “Die vergeten groenten, die waren écht vergeten.”

Sergio miste verfijning bij het voorgerecht: “Zo’n ronde schijf paling, net een blikje Kitekat.” De cocktail van tequila, rode biet en sherry-azijn die Emily met liefde in elkaar had gedraaid, brandde bijna een gat in de magen van de juryleden. “Je kon ermee vuurspuwen”, zei Gert, “of er de verf mee van je garagepoort halen.”

Eens de borden leeg waren en de resultaten gekend, kwamen we ook te weten welk duo in Kortrijk mag pronken met de allereerste ster.