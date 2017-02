Gouden handdruk voor OCMW-secretaris is onwettig

Grobbendonk - Provinciegouverneur Cathy Berx laat in een stevig gemotiveerde brief aan de OCMW-raad in Grobbendonk weten wat het naar huis sturen van OCMW-secretaris Jan Sledsens (58) met volledige behoud van zijn wedde tot aan zijn 65ste onwettig is. “En bovendien in strijd met het zuinigheidsbeginsel.”

Met de beslissing van de OCMW-raad van november 2016 om de OCMW-secretaris met een gouden handdruk naar huis te sturen, inclusief een ‘morele schadevergoeding’ van 5.000 euro en behoud van zijn dienstwagen hoopte de meerderheid binnen de OCMW-raad een elegante oplossing gevonden te hebben voor de secretaris en het OCMW-personeel, waarmee de man zwaar overhoop lag. Niet dus: de provinciegouverneur laat weten dat dit onwettig is.

De oppositie, die klacht neerlegde tegen de OCMW-beslissing, reageert tevreden: “Het bedrag van die ‘deal’, één miljoen euro, afwentelen op de 11.000 Grobbendonkse belastingbetalers zou een gigantische en onverantwoorde kost zijn.”

Ook de goedkeuring van de dadingsovereenkomst zelf wordt door de gouverneur geschorst. Volgens ingewijden zou dat wel eens tot grote juridische problemen kunnen leiden: “Want zo’n dading is een overeenkomst tussen personen. Kan de provincie die wel schorsen?”

De bal ligt nu terug in het kamp van de OCMW-raad: moet de secretaris terug aan de slag, volgt een verbeterde versie van de dading met de secretaris, of zit er nog een andere oplossing in de hoge hoed van het bestuur?