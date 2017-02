KAART. Deze Blokker-winkels sluiten in Antwerpen

De Nederlandse winkelketen Blokker wil in de komende maanden 69 winkels sluiten in België, waarvan vijf in de provincie Antwerpen. De winkels die openblijven, krijgen een grondige facelift.

Blokker wil dit jaar in de provincie Antwerpen de winkels in Mortsel, Duffel, Merksem, de Steenweg op Gierle in Turnhout en de Abdijstraat in Antwerpen sluiten. De andere winkels blijven open. Daarmee komt de provincie Antwerpen nog goed weg. In de vier andere Vlaamse provincies worden in totaal liefst veertig Blokker-winkels gesloten. Hierdoor staan 302 banen op de helling.