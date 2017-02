Antwerp zet KV Mechelen opzij

Deurne / Mechelen - Antwerp heeft dinsdag een oefenduel gewonnen tegen KV Mechelen. 1-2 werd het in het AFAS stadion.

De Mechelaars kwamen via Osaguona op voorsprong, maar Binst en Camus zetten de scheve situatie nog recht voor de Great Old, die een ‘B-team’ vol ervaring in de wei kon brengen. Kudimbana speelde een helft, N’Diaye de hele wedstrijd.

ANTWERP: Jezina (46’ Kudimbana), Daeseleire, Biset, Colpaert, Vansteenkiste, N’Diaye, Hairemans, Limbombe, Buyl (78’ Gysels), Camus (85’ Peers), Binst.