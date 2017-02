Schuldig aan laster en eerroof na bericht op Facebook

Kasterlee - Wel schuldig, maar geen straf. Dat is het verdict voor Paul V. (58) uit Tielen (Kasterlee), nadat hij in een bericht op Facebook zijn schoonzus had beschuldigd van poging tot doodslag op haar zus.

Op 5 oktober 2011 kwam het tot een aanrijding tussen de voertuigen van Paul V. en zijn schoonzus I.G. uit Turnhout voor het huis van de beklaagde. “Ik rij graag op het circuit van Zolder en was aan het oefenen”, zei de vrouw tegen de verbalisanten.

In een bericht op Facebook schreef Paul V. later dat het federale parket een poging tot doodslag aan het onderzoeken was. “Laster en eerroof”, oordeelde de rechter. Paul V. kreeg opschorting van straf. Aan zijn schoonzus moet hij 100 euro schadevergoeding en 180 euro rechtsplegingsvergoeding betalen.